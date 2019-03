Ook melkvee na dioxinebrand weer naar buiten

Melkvee dat in het gebied van afvalverwerkingsbedrijf Attero gehuisvest is, mag weer naar buiten. Dat meldt LTO Noord.

“Het gaat om zo’n 10 melkveehouders in het gebied”, zegt regiobestuurder LTO Noord Jan Bloemerts. De resultaten van het dioxinegehalte-onderzoek in de nabijgelegen percelen, 5 weken na de brand, tonen aan dat de dioxinen en dioxine-achtige pcb-gehalten in gras substantieel zijn afgenomen.

De 37 geanalyseerde grasmonsters gaven voldoende inzicht in de omvang van het effectgebied. Er was geen reden om nog meer grasmonsters uit een groter gebied te laten analyseren. Wel zijn er maai- en afvoerregelingen voor percelen die nauw grenzen aan Attero. Begin dit jaar woedde er een brand, waarmee dioxinen vrijkwamen. Melkvee, maar ook pluimvee in de omgeving, werd binnengehouden. Pluimvee mocht begin deze maand weer naar buiten.