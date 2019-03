Omgevingsdienst Twente moet stalvloer-risico aanpakken

De gemeente Hof van Twente heeft de Omgevingsdienst Twente opdracht gegeven om een coördinerende rol te spelen bij het toezicht op de veiligheid van en in veestallen met een emissie-arme vloer.

Dit meldt dagblad Tubantia. De gemeente zelf heeft alvast in kaart gebracht hoeveel rundveebedrijven een vergelijkbare vloer hebben als de melkveebedrijf Ter Weele in Markelo. Daar deed zich op 22 februari een explosie voor in de stal, mogelijk veroorzaakt door gasophoping onder een van rubberen flappen voorziene roostervloer.

Extra voorzichtig

De gemeente adviseert eigenaren van een stal met zo’n vloer om extra voorzichtig te zijn met werkzaamheden, om een mogelijke nieuwe gasexplosie te voorkomen.

Nader onderzoek

Het is overigens nog lang niet zeker of de emissie-arme vloeren de hoofdoorzaak zijn van de explosie in Markelo, ook al wordt in een rapport uit 2016 van de brandweersacademie gewezen op de gevaren van emissie-arme vloeren. Verzekeraar Univé laat nader onderzoek doen. Schade-experts stellen dat de explosie bij Ter Weele volgens hen toch een unieke gebeurtenis was en niet toe te schrijven valt aan alleen de vloeren. Of zij gelijk hebben, moet de komende tijd blijken.