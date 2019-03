Nabetaling Cono € 1,08

Leden-melkveehouders van Cono Kaasmakers ontvangen over 2018 een nabetaling van € 1,08 per 100 kilo melk.

Daar komt € 0,25 ledengeld bij. Daarmee komt de totale melkprijs bij Cono inclusief weidegangpremie (€ 2) en Caring Dairy premie (€ 0,75) op € 39,71 per 100 kilo exclusief btw. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd tijdens de komende algemene ledenvergadering.

Bovengemiddelde melkprijs

In 2017 lag de contante melkprijs € 2,32 hoger op € 42,03 per 100 kilo. Cono spreekt desondanks van een bovengemiddelde melkprijs in een enerverende zuivelmarkt met onder druk staande prijzen voor bulkproducten. Om een sterke financiële positie van de onderneming voor de toekomst te behouden, reserveert Cono Kaasmakers € 0,50 per 100 kilo melk. In de Boerderij-melkprijsvergelijking komt de totale melkprijs inclusief premies uit op € 39,64 per 100 kilo.