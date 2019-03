Milk Trading Company van start op melktermijnmarkt

In navolging van Milk Trading Company (MTC) in België is MTC Nederland opgericht.

De coöperatie kende eind vorige week de oprichtingsbijeenkomst bij DLV Advies in Uden.

De coöperatie richt zich er op om op de melktermijnmarkt voor leden actief te worden en daarmee prijsrisico’s af te dekken door op elk gewenst moment het niveau van de melkprijs vast te zetten.

Tientallen aanmeldingen Milk Trading Company

De afgelopen maanden hebben tientallen melkveehouders zich aangemeld voor dit nieuwe initiatief. Namens DLV Advies is Niek Groot Wassink actief in het bestuur van de nieuwe coöperatie. Hij geeft aan dat de succesvolle resultaten van de MTC in België het afgelopen jaar melkveehouders in Nederland ook enthousiast gemaakt heeft om deel te nemen aan de Nederlandse versie. Groot Wassink geeft aan dat in België vorig jaar een extra netto melkopbrengst van 1,75 cent per kilo melk aan de leden is uitgekeerd.

Inzicht in de melktermijnmarkt

DLV Advies vindt het belangrijk dat de melkveehouders inzicht hebben in de markt. Vanuit deze organisatie worden melkveehouders begeleid en voorzien van marktinformatie en de wijze waarop het bestuur zijn keuze bepaalt over het vast te zetten prijsniveau. Wassink constateert dat het handelen op de termijnmarkt melkveehouders ook slimmer maakt. “Hun kennis en inzicht van de markt groeit zienderogen.”

Nog ruimte voor nieuwe leden MTC Nederland

Volgens het nieuwe bestuur is er nog ruimte voor nieuwe leden. De komende periode worden er landelijk verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd over het handelen op de termijnmarkt en het toetreden tot de coöperatie MTC Nederland.