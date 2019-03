Miles Hurrell blijft hoogste baas Fonterra

Miles Hurrell is de nieuwe topman van het Nieuw Zeelandse Fonterra.

Hij is de opvolger van de vorig jaar vertrokken Nederlander Theo Spierings. Hurrel was al aangesteld als interim-CEO sinds augustus vorig jaar en mag nu blijven.

Onder de indruk

Coöperatievoorzitter John Monaghan zegt dat het bestuur onder de indruk is van de prestaties van Hurrell tot dusver. De Nieuw-Zeelander werkt als sinds 2008 bij Fonterra.

Hurrell kan rekenen op een basissalaris van omgerekend ruim € 1,17 miljoen exclusief bonussen, zo’n 3 ton minder dan zijn voorganger. De totale beloning wordt vermeld in de jaarcijfers die in september worden gepubliceerd. De hoogte van het salaris dat Fonterra aan haar topman uitkeert was afgelopen jaren regelmatig onderwerp van gesprek.