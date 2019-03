Landerd probeert komst groot melkveebedrijf te blokkeren

De gemeente Landerd stelt een melkveebedrijf in een al jaren lopende rechterlijke procedure opeens een heel bijzondere eis om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen. Melkveebedrijf Pebe van de broers Geert-Jan en Marcel Peters in Schaijk moet naast ruwvoer nu ook een groot deel van het krachtvoer op eigen grond telen.

Dit kwam tijdens een zitting van de Raad van State deze week naar voren in een al 6,5 jaar slepende zaak over een omgevingsvergunning. Tot nu toe was in al die jaren alleen sprake van ruwvoerteelt op eigen grond. In het Brabants Dagblad stelt de advocaat van de veehouders dat de gemeente Landerd er nu echt van alles bijsleept om maar te voorkomen dat het melkveebedrijf een omgevingsvergunning krijgt. Peters wil in Schaijk een melkveebedrijf starten met 900 melkkoeien.

‘Geen enkele gangbare veehouderij teelt eigen krachtvoer’

De eis van Landerd om naast ruwvoer ook nog krachtvoer op eigen grond te telen, kwam als een donderslag bij heldere hemel. De advocaat reageerde meteen door te stellen dat bijna geen enkele gangbare veehouderij in Nederland zijn eigen krachtvoer teelt. “Hooguit een aantal biologische bedrijven doet aan eigen krachtvoerteelt.”

Noodgreep

Dat Pebe nu opeens 75% van het krachtvoer zelf zou moeten telen, is volgens de advocaat niets anders dan een noodgreep om geen vergunning te hoeven verlenen. In het verleden stelde de gemeente ook al eens voor de RvS dat het 200 hectare grote bedrijf te weinig grond zou hebben om ruwvoer te telen voor eigen gebruik. Dit omdat de melkgeitenhouderij – Milkconnect bv – en het melkveebedrijf van de broers bij elkaar opgeteld zou moeten worden. De RvS bepaalde destijds dat Landerd destijds zelf vrijstelling voor het geitenbedrijf had verleend om in eigen ruwvoerbehoefte te voorzien.

Tijdens de zitting liet ook staatsraad Henny Troostwijk doorschemeren het vreemd te vinden dat de gemeente na 6,5 jaar procederen opeens het krachtvoer te berde brengt. Volgens de staatsraad lijkt dat toch wel enigszins op het veranderen van de regels tijdens de procedure.

Fout moet hersteld kunnen worden

Volgens de advocaat van de gemeente was bij de eerste en tweede weigering van de omgevingsvergunning de vermelding van het krachtvoer vergeten. De gemeente had altijd ruwvoer en krachtvoer gezamenlijk bedoeld. Een fout die hersteld moeten kunnen worden, aldus de advocaat. Landerd is van mening dat Pebe nog steeds niet over voldoende hectares weide- en akkerbouwgrond beschikt om het benodigde ruw- en krachtvoer voor eigen gebruik te telen. De uitspraak is over enkele weken.