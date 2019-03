LTO start samen met LandschappenNL het nieuwe weideseizoen

LTO Nederland luidt zaterdag 30 maart het begin in van het nieuwe weideseizoen, in gezelschap van LandschappenNL.

Voorzitter Wil Meulenbroeks opent dan samen met directeur Hank Bartelink van genoemde organisatie bij hem thuis de staldeuren. Met deze actie wil LTO Melkveehouderij een extra signaal afgeven, zoals FrieslandCampina onlangs ook deed bij een presentatie van een samenwerking met Natuurmonumenten. “We willen laten zien dat we bij het beheer van het agrarische gebied niet alleen staan, dat we samen werken aan het onderhoud ervan en dat we samen waarde hechten aan de kringloop,” aldus een woordvoerder van LTO.

Koeien naar buiten

Veel bedrijven hebben in de voorbije werken de koeien al naar buiten gedaan, zowel individuele melkveehouders als zuivelondernemingen. Vorige week gaf FrieslandCampina het startschot voor het weideseizoen. Opmerkelijk genoeg hebben veel bedrijven in het Noorden hun koeien eerder naar buiten gelaten dan in (delen van) het Zuiden. Bij Meulenbroeks in Lage Mierde was het lange tijd te nat om de koeien buiten te laten.

Extreem korte stalperiode

Opvallend is ook dat het vee dit jaar een extreem korte stalperiode heeft gehad. Niet helemaal zeker is of hiermee een record wordt gevestigd, maar het is in ieder geval lang geleden dat het melkvee zo vroeg naar buiten ging als dit jaar. De aandacht voor weidegang blijft ondertussen stijgen. In 2018 liet 82% van de melkveehouders de koeien grazen. Het hoogste percentage sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert.