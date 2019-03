LNV praat met sector over veiligheid emissiearme vloer

Het ministerie van LNV gaat in overleg met de sector over veiligheid van emissiearme stalvloeren.

Het ministerie van LNV geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat emissiearme stalvloeren als zodanig onveilig zijn. Dat zegt een woordvoerster van het ministerie.

Explosie van mestgassen

Op vrijdag 22 februari belandden op melkveebedrijf Ter Weele in Enterbroek, gemeente Markelo, 24 koeien in de mestput na een explosie van mestgassen in de mestkelder. 15 van de koeien overleefden het drama niet. Naar aanleiding van dit incident zal het landbouwministerie met de melkveesector en de stallenbouwbranche overleggen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen, zoals het opstellen van instructies.

Actieplan Brandveilige Veestallen

Het risico van emissiearme vloeren wordt ook niet genoemd in het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. De Dierenbescherming, Brandweer Nederland, Het Verbond van Verzekeraars, LTO Nederland en de grote veehouderijsectoren waaronder de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) zijn de opstellers van het actieplan.

‘Grotere kans op explosie of ontbranding’

Het rapport ‘Brandweerzorg bij veestallen’ uit 2016 van de Brandweeracademie was overigens wel bekend bij het ministerie. Dit rapport bevat de passage: ’Moderne stallen hebben emissiearme vloeren, waardoor mestgassen zich ophopen door gebrek aan natuurlijke ventilatie. Hierdoor is er een grotere kans op explosie of ontbranding’.

Als het ministerie van landbouw het overleg met de melkveesector en de stallenbouwbranche heeft afgerond, kunnen eventueel aanvullende besluiten worden genomen.