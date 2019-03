KI Samen weer naar rechter om CRV

KI Samen stapt wederom naar de rechter in een poging de overheersende positie van concurrent CRV aan te vechten.

Veeverbeteringsorganisatie KI Samen heeft opnieuw een juridische procedure aangespannen tegen de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) met de vraag om concurrent CRV aan te pakken.

Eerdere uitspraak afwijzend

De nieuwe procedure volgt op een eerdere, afwijzende uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) in 2017. Na die uitspraak heeft KI Samen een grote hoeveelheid documenten opgevraagd bij de rijksoverheid. Informatie daaruit wordt meegenomen in het hernieuwde verzoek.

Machtspositie CRV

KI Samen en een aantal andere veeverbeteringsorganisaties maken bezwaar tegen de overheersende positie van branchegenoot CRV in de markt alsook tegen de verwevenheid van CRV met stamboekorganisaties, en tegen de machtspositie van CRV bij de fokwaardeschatting en het beheer van databases. Een verder bezwaar van KI Samen is de grote mate van inteelt die CRV toelaat in haar veeverbeteringssystematiek.

Macht CRV begrenzen

KI Samen voert, gesteund door andere organisaties, al vele jaren strijd tegen de overheersende positie van CRV op de veeverbeteringsmarkt. Dit dateert al van vóór de eeuwwisseling. In de loop der jaren heeft de overheid wel een aantal maatregelen genomen om de overmacht van CRV te begrenzen, maar volgens KI Samen onvoldoende en niet op wezenlijke punten.

CRV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het niets doet buiten de wettelijke kaders. Inhoudelijk wil het niet reageren op de jongste juridische procedure van KI Samen.

