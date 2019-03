Garantieprijs FrieslandCampina onverwacht omlaag

De garantieprijs van FrieslandCampina voor de maand april daalt met 50 cent naar € 36,00 per 100 kilo.

In deze prijs zit ook een neerwaartse correctie verwerkt van 23 cent per 100 kilo vanwege eerder te veel uitbetaald melkgeld.

De verlaging is enigszins verrassend, omdat CEO Hein Schumacher bij de presentatie van de jaarcijfers eind februari nog de verwachting uitsprak dat de melkprijs de komende maanden iets zou kunnen stijgen.

Melkprijs Arla ook lager

Nu is de melkprijs bij concurrent Arla ook enigszins gedaald (-6 cent naar € 33,70), maar dit is toe te schrijven aan kleine wisselkoersverschillen tussen de euro en de Deense kroon. Van andere grote zuivelbedrijven zijn nog geen april-prijzen bekend.

Biologische melkprijs

De biologische garantieprijs van FrieslandCampina blijft voor april gelijk ten opzichte van maart en staat op € 48,50 euro per 100 kilo. In deze prijs zit wel een positieve correctie 26 cent verwerkt vanwege eerder te weinig uitbetaald melkgeld. Ook Arla houdt de biologische melkprijs voor april gelijk. maar dat op het lagere niveau van € 45,60 per 100 kilo.

Discussie berekening melkprijs

Bij FrieslandCampina wordt de garantieprijs maandelijks ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven, inclusief de toeslagen. Dit jaar is FrieslandCampina bezig met een consultatieronde onder de leden over dit systeem. De berekening van de garantieprijs, de inhouding van bedrijfswinst en de toedeling van het winstpercentage aan de leden wordt elke 3 jaar opnieuw bediscussieerd.