Explosie Markelo geen verrassing voor brandweer

Brandweer benoemde in brandveiligheidsrapport van 2016 al risico van mestgassen in mestkelder.

De explosie van vorige week van de mestgassen in de mestkelder van familie Ter Weele in Markelo is door de brandweer in een rapport over brandveiligheid al in 2016 benoemd als risico. Dat meldt dagblad Tubantia.

Grootste risicofactoren: hooiopslag en trekkerstalling

Het rapport meldt dat de belangrijkste risico’s van brand nog altijd opslag van hooi en stro in de dierenverblijfsruimte is samen met de stalling van trekkers. Daarnaast wordt mest vaak langdurig opgeslagen in diepe, relatief warme mestkanalen onder de stal. Hierbij wordt onder andere methaangas gevormd. Door menselijk handelen, zoals slijp- en laswerkzaamheden, kan dit tot ontbranding komen.

Verhoogde kans op brand in moderne stallen

Het rapport wijst ook op de extra risico’s van moderne stallen. De introductie van emissiearme vloeren maakt dat gas zich ophoopt door gebrek aan natuurlijke ventilatie. Hierdoor is er grotere kans op explosie of ontbranding. Ten slotte wordt in moderne stallen steeds meer techniek en procesautomatisering gebruikt, vaak verspreid door de stal. Dit brengt een verhoogde kans op oververhitting en/of kortsluiting met zich mee.