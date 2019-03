Europese melkprijzen nagenoeg stabiel in februari

De berekende voorschotmelkprijzen liggen in februari op € 33,82 per 100 kilo standaardmelk bij levering van 1 miljoen kilo per jaar.

Dat is 2 cent lager dan in januari. Ten opzichte van februari vorig jaar ligt de gemiddelde melkprijs ruim € 1 per 100 kilo lager. Dat blijkt uit de melkprijzenvergelijking van LTO Nederland, ZuivelNL en European Dairy Farmers.

Forse seizoenstoeslag Glanbia

Hoewel er meerdere prijsdalingen waren in februari, is de prijsdaling van de gemiddelde melkprijs beperkt gebleven tot 2 cent. Dat komt vooral doordat in de melkprijs van het Ierse Glanbia een relatief forse seizoenstoeslag is berekend. Zonder die toeslag zou de gemiddelde melkprijs met 25 cent zijn gedaald in plaats van de 2 cent die nu wordt ingeleverd.

DMK hardste daler

Naast de stijging bij Glanbia, zien we ook bij FrieslandCampina (+€ 0,30) en Danone (+€ 0,10) een plus. De overige melkprijzen lieten in februari een daling zien of bleven gelijk aan het niveau van de voorgaande maand. De melkprijs van DMK ging met € 1 per 100 kilo het hardst in prijs terug.