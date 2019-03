EU-melkprijs daalt met 44 cent in januari

De Europese voorschotmelkprijzen van januari kwamen uit op gemiddeld € 33,85 per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit maandelijkse melkprijzenvergelijking van LTO Nederland, European Dairy Farmers en ZuivelNL.

Daarmee lag de gemiddelde melkprijs 44 cent lager dan in december vorig jaar. Ook ten opzichte van januari vorig jaar ligt de prijs duidelijk lager. Het prijsverschil is bijna € 1,70 per 100 kilo standaardmelk, een verschil van 4,7%.

Meeste melkprijzen verlaagd

De meeste zuivelondernemingen hebben hun melkprijzen voor januari verlaagd. Daar staat echter wel tegenover dat dat melkprijzen van Valio (Finland) en de meeste Franse bedrijven zijn gestegen. De melkprijzen van het Italiaanse Granarolo en de Ierse zuivelbedrijven zijn gelijk gebleven.

Het is lastig in te schatten of de melkprijzen de komende maanden nog iets verder gaan dalen. De melkprijzen van Arla en FrieslandCampina blijven in februari en maart gelijk of stijgen iets. Ook lijken de Franse melkprijzen het eerste kwartaal van 2019 nauwelijks te wijzigen. Hiertegenover staan door DMK en Dairy Crest aangekondigde prijsverlagingen.

Royal A-ware geschrapt

Vanaf november 2017 werd de melkprijs van Royal A-ware meegenomen in de melkprijsvergelijking, omdat er, na het stoppen van de publicatie van DOC Kaas, behoefte was aan een tweede Nederlandse onderneming. Gezien de potentiële omvang van hun melkverwerking werd toen voor Royal A-ware gekozen.

Toch verdwijnt Royal A-ware nu weer uit de vergelijking. Vanaf 2019 hanteert Royal A-ware (naast biologisch) 4 verschillende melkstromen met verschillende melkprijzen. De keuze voor een van deze melkstromen betekent impliciet dat de melkprijs betrekking heeft op een kleiner volume en daarmee minder waarde heeft voor de internationale melkprijsvergelijking.