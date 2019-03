DMK en DOC Kaas houden melkprijzen gelijk

DOC Kaas en moederbedrijf DMK houden de melkprijs voor de maand maart gelijk. Ondertussen ontstaat ophef over de kwaliteitsbonus.

Voor DOC Kaas staat de kale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo op € 32,26 per 100 kilo. De maximale melkprijs gaat met € 1 per 100 kilo omhoog naar € 35,51. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Bij DMK in Duitsland blijft de kale melkprijs staan op € 31,50 per 100 kilo. Dat is inclusief 0,65 cent Milkmaster-bonus en 0,35 cent logistiektoeslag. Genoemde prijs is bij Duitse standaardgehalten.

Milkmaster-bonus opstappers wordt teruggevorderd

Over de Milkmaster-bonus is bij DMK ophef ontstaan, omdat het bedrijf vorige week bekendmaakte dat deze bonus teruggevorderd wordt van leden die zijn opgestapt. Volgens DMK is dat terecht, omdat de bonus als ‘voorlopig uitkering’ werd betaald, want leden moesten eerst zelf een inschatting maken omtrent de voorwaarden (of ze er al dan niet aan zouden voldoen), terwijl aan het einde van het boekjaar een officiële audit dit moest bevestigen. Opgestapte leden kunnen de bonus alsnog behouden, als ze nog een keer een audit laten doen, stelt DMK. Die audit kost dan wel € 500.

Wat opstappers en ook nog zittende leden irriteert, is dat DMK nu, ruim 3 jaar na de introductie van Milkmaster, actie onderneemt om niet-bevestigde bonusbetalingen terug te vorderen. Zeker als die terugvordering soms helemaal teruggrijpt op 2016.

In Duitse media suggereren boeren dat de terugvorderingsactie een soort wraakactie is van DMK. Ook wordt het in verband gebracht met de krappe financiële situatie bij DMK. DMK stelt dat het gaat om een normale terugvorderingsprocedure.