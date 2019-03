CBb zet kwart van rechters op fosfaatzaken

Het tempo in de behandeling van fosfaatzaken moet omhoog, anders wacht een procederende boer meer dan 4 jaar op een uitspraak.

Daarom heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een fosfaatproject opgezet. Het doel is om in korte tijd veel van de in 2018 ingekomen fosfaatzaken thematisch te behandelen. Daarvoor worden 5 van de 20 CBb-rechters vrijgemaakt. De eerste zitting was al eind februari. Projectleider is senior raadsheer Ron Stam.

Speciale informatiebijeenkomst

Dit werd donderdagmiddag 7 maart duidelijk tijdens een speciale informatiebijeenkomst waar advocatenkantoren voor waren uitgenodigd die meer dan 10 fosfaatrechtszaken hebben lopen bij het CBb. Zo’n 40 personen, voornamelijk advocaten, maakten gebruik van de uitnodiging.

"Normaal komen er 1.000 zaken per jaar bij ons binnen, in 2017 waren dat er al 2.000 en vorig zelfs 3.000", aldus senior raadsheer Ron Stam. - Foto: Anne van der Woude

Explosieve toename

De geclusterde aanpak is nodig volgens Stam omdat de toename van het aantal rechtszaken bij het CBb explosief groeit. “Normaal komen er 1.000 zaken per jaar bij ons binnen, in 2017 waren dat er al 2.000 en vorig zelfs 3.000. Dat is niet te doen met een normale doorlooptijd van 480 dagen.”

Thematische behandeling

Het CBb heeft ervoor gekozen dat 750 tot 800 fosfaatrechtszaken in aanmerking komen thematisch te behandelen. Daarvan zullen er 600 over de individuele disproportionele last (IDL) gaan. Daarnaast zijn er thema’s zoals grondgebondenheid, verplaatsing op peildatum en in- en uitscharen benoemd.

10 tot 14 zittingen

Het CBb wil per maand 10 tot 14 zittingen gaan houden, waarbij er de bedoeling is acht zaken tegelijk op een zitting te brengen. De consequentie van de versnelling is wel dat er veel gevraagd gaat worden van alle partijen. Zo zal de spreektijd per zaak op 5 minuten worden gesteld. Op de vraag uit de zaal of dan de rechtsbescherming niet in het geding komt, oordeelde Ron Stam dat het mogelijk moet zijn om de kern van de zaak in die tijd te behandelen.

Door het grote aantal zaken bestaat de kans dat het CBb soms zal moeten uitwijken naar zittingszalen van de Raad van State. Ron Stam: “Daar ben ik niet blij mee, maar het kan misschien niet anders.”