Blauwtong rukt op naar België

In België is op 4 bedrijven blauwtong serotype 8 (BTV-8) vastgesteld. Dat bevestigt het Belgische voedselagentschap FAVV in Brussel.

Al weken loopt in België onderzoek naar blauwtongbesmetting. Na een eerste verdenking op blauwtong bij een klein aantal dieren op een rundveebedrijf in Paliseul, in de provincie Luxemburg, zijn alle bedrijven met rundvee en schapen in een straal van 5 kilometer rond het besmette bedrijf onderzocht. Daaruit volgden meer besmette dieren op nog eens 3 bedrijven. Het vervolgonderzoek loopt nog. Het is dus niet uitgesloten dat nog meer besmette dieren zullen worden gevonden. De besmetting maakt duidelijk dat in dit gebied afgelopen najaar virus is verspreid door knutten.

Heel België tot beperkingsgebied verklaard

FAVV heeft besloten om heel België tot beperkingsgebied te verklaren. Dat maakt het mogelijk om herkauwers nog steeds zonder specifieke blauwtongvoorwaarden binnen heel België te kunnen verplaatsen. Internationaal kunnen alle herkauwers vanuit België naar zones waar BTV-8 aanwezig is (Frankrijk, Cyprus, Zwitserland en delen van Duitsland). Alleen ‘veilige dieren’ mogen naar gebieden die vrij zijn van BTV-8, waaronder Nederland.

EK Holstein in Libramont dicht bij besmet gebied

Opmerkelijk is dat over 2,5 week het EK Holstein zal plaatshebben in Libramont. Dat is nog geen 20 kilometer van de plaats waar de eerste besmetting is vastgesteld. Gerbrand van Burgsteden, hoofd Stamboek en Registratie bij CRV en betrokken bij de deelname van de Nederlandse selectie, kan nu nog niet aangeven welke impact dit heeft voor de deelname van Nederland aan dit EK. Ook is niet duidelijk hoe andere deelnemende landen zullen reageren op de aanwezigheid van BTV-8 in dit gebied.