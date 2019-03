Arla ziet aantal leden met ruim 8% dalen

Arla heeft het aantal leden-melkveehouders afgelopen jaar met ruim 8% zien dalen naar 10.319.

Dat blijkt uit cijfers in het jaarverslag. De leden bevinden zich in 7 landen: Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland.

Sterkste daling in Duitsland

De sterkste daling is zichtbaar in Duitsland. Daar daalde het aantal leden met 486 naar 1.841. Ook de daling in België is opvallend: daar nam het aantal leden af met ruim 100 naar 702. De daling heeft onder meer te maken met een wijziging van het lidmaatschap. Leden in het Verenigd Koninkrijk en Midden-Europa zijn nu directe leden en niet meer indirect via een coöperatie in betreffende landen.

De meeste leden bevinden zich met respectievelijk 2.630 (-150) en 2.593 (-82) in Zweden en Denemarken. In Nederland nam het aantal leden met 7 toe naar 62.

Arla verwerkte 13,9 miljard kilo melk

Melkveehouders die lid willen worden van Arla betalen een toelatingspremie van 7,5 cent per kilo geproduceerde melk gedurende het eerste jaar.

Arla verwerkte in 2018 in totaal 13,9 miljard kilo melk. Het gaat om ongeveer eenzelfde volume als in 2017. Van dit volume was 90% afkomstig van leden-melkveehouders. Het grootste volume afkomstig van leden, 4,9 miljard kilo, komt nog steeds uit Denemarken. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk met een volume van 3,2 miljard kilo. In zowel Zweden als Duitsland haalde Arla ongeveer 1,8 miljard kilo melk bij haar leden op.

52 miljoen kilo melk in Nederland

Nederland was goed voor 52 miljoen kilo leden-melk; ondanks meer leden een daling van 2 miljoen kilo ten opzichte van 2017.

Bij Arla werkten afgelopen jaar gemiddeld 19.190 fte’s. In 2017 waren dit gemiddeld nog 18.973 fte’s. Vooral in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is met respectievelijk 306 en 296 minder fte’s flink in het personeelsbestand gesneden.

Opvallend is verder dat er in Denemarken 111 functies bij kwamen. Ook in Noord-Amerika en overige bestemmingen kwamen er respectievelijk 176 en 178 functies bij.