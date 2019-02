Zuivelprijzen GDT-veiling opnieuw omhoog

De meeste zuivelprijzen op de GDT-veiling van Fonterra lieten dinsdag 19 februari een stijging zien. Daarmee trekt de GDT-veiling de stijgende lijn van de voorbije maanden door.

De sterkste prijsstijging was op de meest recente veiling voor cheddar. De prijs voor dit product plust met 2,9% naar $ 3.667 per ton. Ook rennet caseïne (+2,7%) en mageremelkpoeder (+2,8%) lieten een duidelijke stijging zien. Bij boter (+1,2%) en vollemelkpoeder (+0,3%) was de prijsverhoging een stuk minder duidelijk.

Door de stijging staat de prijs voor mageremelkpoeder nu op $ 2.580 per ton. Daarmee trekt deze prijs de stijgende lijn die in november 2018 werd ingezet verder door. Ten opzichte van een jaar terug ligt de prijs $ 700 per ton hoger.

De GDT-index, een verzameling van alle transacties, ging met 0,9% omhoog naar $ 1.014 per ton.