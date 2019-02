Zet bodem aan het werk voor stimulatie grasgroei

De omstandigheden zijn nu gunstig om de bodem aan het werk te zetten en de grasgroei op gang te brengen en te stimuleren met meststoffen.

De meeste veehouders zullen vanaf 16 februari starten met uitrijden van de drijfmest op het grasland. Voorwaarde is wel dat de draagkracht van de bodem hoog genoeg moet zijn om sporen of verdichting te voorkomen, zo adviseert Groeikracht, een adviesorganisatie die zich bezig houdt met de ruwvoerteelt. Als er geen mest uitgereden kan worden, maar de draagkracht is wel hoog genoeg om te berijden voor kunstmest strooien, is het advies om een deel van de kunstmestgift stikstof nu al te geven in de vorm van een voorjaarsmeststof. Dit kan al omdat de temperatuursom op veel plaatsen op 15 februari de 180 graden heeft bereikt. Met de fraaie weersvooruitzichten komt daar de aankomende week nog gemiddeld per dag zo’n 6 a 7 graden bij.