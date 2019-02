Vragen over emissie-arme roosters en elektra na mestgasexplosie

Bij melkveebedrijf Ter Weele in Enterbroek, gemeente Markelo, zijn zo’n 25 koeien in de mestput beland na een explosie van mestgas. De precieze oorzaak van de explosie moet nog worden achterhaald.

13 koeien kwamen direct om, een aantal andere dieren moet waarschijnlijk nog worden afgevoerd, omdat ze mest hebben binnengekregen of anderszins schade hebben opgelopen.

De precieze oorzaak van de explosie moet nog worden achterhaald. Zowel de brandweer als verzekeraar Univé kijken er naar. Maandag 25 februari was de brandweer nog met de familie in overleg.

Mestrobot en emissie-arme roosters

Het lijkt er op dat bij het mixen van de mest, mestgas vrijkwam en dat die door de (emissie-arme) roosters omhoog kwam, waar vervolgens een vonk zorgde voor de explosie. Mogelijk is die vonk veroorzaakt door een over de roosters rijdende mestrobot. Fabrikant Lely van de mestrobot is op de hoogte gesteld van het incident en kijkt naar de mogelijke rol van het apparaat, zo meldt een woordvoerder.

Problemen met emissie-arme vloeren bekend

De schade-expert die bij melkveebedrijf Ter Weele kwam om de schade in beeld te brengen, heeft gesteld dat hij eerder problemen met methaangaslekkage bij emissie-arme vloeren heeft vastgesteld, zo bevestigt de familie. Ook bij DLV Advies zijn problemen met de emissie-arme vloeren bekend. Of deze vloeren de hoofdschuldige zijn, of dat vonken van een mestrobot of andere elektriciteitsbronnen ook een rol spelen, en in welke mate, dat moet nog worden vastgesteld, zo meldt Univé.

Vloerenexpert: bizarre situatie

Vloerenexpert Gert-Jan Monteny spreekt van een bizarre situatie. Volgens hem kan methaangas alleen niet de oorzaak van de explosie zijn. ‘Het hoogste wat ik ooit heb gemeten aan methaan, was 14% van de explosiegrens. Er moeten andere katalysatoren mee hebben gespeeld.” Ook kunnen volgens hem de rubberen flapjes op de emissie-arme roosters niet de schuldige zijn van de gasopbouw. Daarvoor zijn er nog altijd te veel ontsnappingsroutes voor het gas.

De omvang van de schade bij de familie Ter Weele is nog onduidelijk. Er is schade aan zowel de veestapel als aan de stal. De explosie ging gepaard met een enorme steekvlam, maar die veroorzaakte verder geen brand.