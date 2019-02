Vogelaar: te veel koeien weg door misrekening bij excretie

Vorig jaar zijn 80.000 koeien te veel opgeruimd, omdat er te weinig rekening is gehouden met afvoer van fosfor via melk.

Dit zei Jan Cees Vogelaar, oud-melkveebestuurder en adviseur op een bijeenkomst met veehouders in Scherpenzeel. Hij verwijst naar een interview van Boerderij met hoogleraar Jan Dijkstra van Wageningen University & Research. Vogelaar trekt daaruit de conclusie dat de Nederlandse overheid voor de fosfaatwetgeving rekent met een fosfaatbelasting van minstens 2 kilo te veel per koe. Deze situatie was volgens Vogelaar te voorkomen geweest als LTO inhoudelijk beter voorbereid de discussie was ingegaan.

NZO neemt de rol over van LTO

Vogelaar: “Het probleem met LTO is dat de organisatie op veel dossiers hun deskundigheid niet gebruiken. Wat daarvan ook een gevolg is dat de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) op veel dossiers simpelweg de rol overneemt van LTO. Dat is sterk zichtbaar bij fosfaat, ammoniak en ook bij klimaat. Binnen de NZO is FrieslandCampina weer dominant.”

KringloopWijzer

Wat dan gebeurt, is dat melkveehouders met veel onnodige verplichtingen worden opgezadeld, stelt Vogelaar. Bijvoorbeeld de KringloopWijzer. “Voor sommige boeren is het een leuk speeltje, maar inhoudelijk heb je er niets aan. Anderen hebben er misschien wel iets aan. Voor de rest is het gewoon een simpel verdienmodel voor adviseurs: van 14.000 melkveehouders maal € 400”, aldus Vogelaar.

Klimaatakkoord

De oud-melkveebestuurder noemt nog een voorbeeld. “In het klimaatakkoord (dat nog door de politiek moet worden besproken) wordt gesteld dat er per jaar 1% bos bij moet komen. Dat hebben ze (NZO/LTO) gewoon laten gebeuren. Dat is duizenden hectares meer bos, ten koste van boerenland. Als dat ten koste gaat van grasland, betekent dat geen CO 2 -reductie, maar extra CO 2 -uitstoot, want grasland legt minstens dubbel zo veel CO 2 vast in gewas en bodem dan bos.”

Maar een paar mensen ingewijd in de dossiers

Deskundigheid inhuren

Overigens speelt volgens Vogelaar binnen de NZO weer deels hetzelfde probleem als bij LTO. “Veel vertegenwoordigers daar doen het er ook maar bij, naast het managen van hun fabriek. Er zijn maar een paar mensen enigszins ingewijd in de dossiers. De meesten krijgen in korte tijd heel veel informatie over zich heen en moeten zich dan ook maar een mening proberen te vormen.”

Het pleidooi van Vogelaar is dat boeren zelf zorgen voor scherpte en deskundigheid, door samen kennis in te kopen, of anders gezegd: zelf geld bij elkaar te brengen voor gedegen onderzoek en pas op basis daarvan besluiten te nemen. Als voorbeeld noemde hij het Mesdagfonds, waar hij zelf voorzitter van is.