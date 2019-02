Vertrouwen melkveehouder fors gestegen

Melkveehouders hebben flink meer vertrouwen gekregen in hun bedrijf en hun toekomst.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen Economic Research (WER) voor het vierde kwartaal van 2018. Ten opzichte van het derde kwartaal nam de melkvee-index met ruim 6 punten toe tot 18 punten. Voor de gehele land- en tuinbouw steeg het vertrouwen voor het eerst in 2 jaar weer eens tot ruim 13 punten.

Rust keert terug na commotie om fosfaatrechten

“De rust is weer wat wedergekeerd na alle commotie om de fosfaatrechten”, aldus Esther de Snoo van LTO. Zij ziet dit als mogelijke oorzaak voor de positiviteit onder melkveehouders. Daarnaast is de melkprijs al langere tijd stabiel en zijn de kosten gelijk gebleven of zelfs licht gedaald.

Pluimveehouders zijn bezorgd

Daarentegen nam in dezelfde periode het vertrouwen onder pluimveehouders sterk af. Ten opzichte van het kwartaal ervoor daalde de index met ruim 9 punten tot 6 punten: alleen in het tweede kwartaal van 2013 was het vertrouwen zo laag.

“Pluimveehouders voelen onzekerheid op de markt en onzekerheid over de afzet. Er worden steeds meer eisen gesteld op gebied van wet- en regelgeving, waardoor ook de concurrentie met het buitenland groter wordt”, aldus de Snoo.

Varkenshouders licht pessimistisch

Het vertrouwen in de varkenshouderij nam licht toe met 3 punten tot een totaal van 10, maar in vergelijking met de melkveehouderij (18 punten) is het vertrouwen altijd nog relatief laag. Vertrouwen onder de akkerbouwers is licht gedaald: van 13 naar 11 punten.

De Agro Vertrouwensindex geeft een combinatie van de stemming op dit moment en de verwachting voor over 2 á 3 jaar. In het vierde kwartaal van 2018 deden 535 ondernemers mee. Stemmingen worden beïnvloed door onder andere de marktwerking, het weer, ziekten/plagen en overheidsbeleid.