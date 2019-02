Ultravroege mais kan helpen tegen dassenschade

Dassen maken onderscheid tussen maisrassen.

Het lijkt erop dat het inzaaien van kleine delen van een maisveld met ultra-vroege mais, bijvoorbeeld op de kopakkers, de rest van het veld kan vrijwaren van schade door dassen, mits daar een later afrijpend maisras staat. Dat blijkt uit onderzoek door de Zoogdiervereniging, Wageningen UR en Van Bommel Faunawerk in opdracht van BIJ12.

Dassenpopulatie flink hersteld

De dassenpopulatie heeft zich sinds 1980 flink hersteld en is inmiddels in grote delen van het land goed vertegenwoordigd. Het dier is echter een grote liefhebben van mais met alle nadelige gevolgen voor maistelers van dien. Mais blijkt voor dassen het meest aantrekkelijk in het melkrijpe stadium. Daarom worden de vroegbloeiende rassen als eerste gegeten.

Studie op 2 hoofdpercelen

De studie is uitgevoerd op 2 hoofdpercelen: een in Drenthe en een in Limburg. Beide percelen hadden in de afgelopen jaren regelmatig te maken met schade door dassen. De proef werd aangevuld met 9 kleinere percelen op proefvelden van Wageningen UR verspreid over Nederland. Er zijn 5 maisrassen gezaaid met verschillende afrijpingstijdstippen. Vanaf half juli zijn de percelen wekelijks gecontroleerd op de aanwezigheid van schade.

Schade het grootst in delen met ultra-vroege mais

Op percelen met dassenschade bleek de schade verreweg het grootst in de delen met ultra-vroege mais. Dit lijkt mogelijkheden te bieden om schade op een perceel te concentreren, bijvoorbeeld op een kwalitatief minder stuk land. In de praktijk zou dit kunnen werken door in een dassenterritorium op korte afstand van de hoofdburcht minimaal 1.000 m2 ultra vroege mais te zaaien. Wel moet er dan op de rest van de percelen voor een later afrijpend maisras worden gekozen.