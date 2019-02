Sterke afname rundveestapel in 2018

De Nederlandse rundveestapel is in de loop van vorig jaar sterk afgenomen. Sterker dan in 2017.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind vorig jaar registreerde het bureau bijna 6% minder runderen dan 8 maanden eerder, en krap 8% minder jongvee voor de melkveehouderij. Dit is de meest opvallende ontwikkeling. Het aantal stuks melk- en kalfkoeien daalde in genoemd tijdvak met 4,4%. Door de voortdurende daling van het aantal jongveedieren werden er eind vorig jaar zelfs 37.000 meer vleeskalveren geteld dan jongveedieren voor de melkveehouderij (988.000 om 951.000 stuks). Minder koeien, meer melk Met de ontwikkeling in 2018 komt de Nederlandse melkveestapel uit op de kleinste omvang sinds begin 2013. De sector is qua dieraantallen weer grotendeels terug op de periode van voor het vrijgeven van de melkquotering. Wel is ondertussen de melkproductie per koe steeds verder gestegen. Vorig jaar lag die volgens gegevens van CRV op ruim 9.100 kilo, terwijl die 5 jaar eerder nog op goed 8.200 kilo lag.