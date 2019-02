Start nu met vaccineren tegen longworm

Bedrijven die in het verleden regelmatig besmettingen met longworm hebben gekend, doen er goed aan hun jongvee dat voor het eerst naar buiten gaat te vaccineren tegen deze parasiet. Dat moet in 2 vaccinatieronden gebeuren, zo stelt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De eerste keer is 6 weken voor het jongvee naar buiten gaat en na 4 weken, dus 2 weken voor de start van de weidegang, volgt de tweede vaccinatie. Afhankelijk van het geplande moment van weidegang zal de eerste vaccinatie tussen nu en enkele weken al kunnen plaatshebben. Na de tweede vaccinatie is het belangrijk om de dieren ook daadwerkelijk na 2 weken in te scharen, zodat ze daadwerkelijk in aanraking komen met longworm en een infectie opdoen. Dan zal de vaccinatie ook het best werken.