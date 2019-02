Schouten: te hoge stikstofproductie problematisch

De verwachte overschrijding van het stikstofproductieplafond voor de veehouderij is problematisch en kan mogelijk tot een nieuwe generieke korting leiden.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in reactie op de prognose van de stikstof- en fosfaatproductie in 2018 van CBS. Ze legt de bal bij de sector om met extra maatregelen te komen. Zelf neemt het ministerie nog geen extra maatregelen. Daarvoor moeten eerst de definitieve cijfers bekend zijn.

“Als de stikstofproductie in de eerste helft van 2019 is teruggebracht, voordat CBS de definitieve cijfers over 2018 komende zomer oplevert, zal een generieke korting afgewend kunnen worden. Het is dus van groot belang dat de sector op korte termijn maatregelen treft. Ik blijf daarover met de vertegenwoordigers van de melkveehouderij in gesprek”, schrijft Schouten. Naast fosfaatreductie zat ook stikstofreductie in de opdracht die bij de sector is neergelegd, legt een woordvoerder van het ministerie uit.

Voorlopige cijfers

Schouten benadrukt dat de cijfers die CBS openbaar maakte voorlopige cijfers zijn. De definitieve cijfers komen in de zomer. “Het CBS geeft in haar rapportage nadrukkelijk aan dat de definitieve totale fosfaat- en stikstofexcretie nog enkele procenten kan afwijken van de prognose. Voor de specifieke sectoren kan de afwijking nog hoger of lager uitvallen. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat voor een aantal variabelen een schatting is gebruikt, omdat de definitieve gegevens voor 2018 nog niet beschikbaar zijn. Daar komt bij dat het extreem droge en warme weer in 2018 voor extra onzekerheid zorgt”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Het is een zware periode geweest

Compliment voor de sector

Schouten ziet de onderschrijding van het fosfaatplafond als een compliment voor de sector. “Ik vind het een weerspiegeling van de prestatie die de melkveehouderij heeft geleverd. Het is een zware periode geweest en we moesten ook omlaag. We zien dat de maatregelen die zijn genomen ook het effect hebben gehad dat we wilden. Alleen bij stikstof zien we nog wel dat er een overschrijding is. Daar moeten we ook onder het plafond. Het is dus nog niet zo dat we er helemaal zijn”, zei ze net voor de wekelijkse ministerraad.

Koeien afvoeren

Op de vraag of er niet teveel koeien zijn afgevoerd, nu de fosfaatproductie 9% onder het sectorplafond zit, reageerde ze dat dit nog geen definitieve cijfers zijn. “Pas in de zomer komen de definitieve cijfers, dus ik kan dat niet zeggen. Met stikstof zitten we er nog wel boven. We zien wel dat de melkveehouders het voor elkaar hebben gekregen bij fosfaat. Dat is een heel groot compliment voor ze.”

Schouten wil niet zeggen of er nog meer koeien weg moeten om onder het stikstofplafond te komen. “We gaan op basis van de definitieve cijfers kijken wat de situatie is. Die hebben we nu nog niet.”

We zijn bezig met de duiding van de verschillen

Twijfel over berekeningen

Over de normen en berekeningen zijn grote twijfels bij melkveehouders. Zeker nu de fosfaatproductie zover onder het plafond zit, terwijl de stikstofproductie er boven zit. Op de vraag of de normen wel kloppen reageert Schouten: “We zijn bezig met de duiding van de verschillen. Het heeft onder andere ook met het voer te maken. Het is niet zo dat het per se in de norm zit. Zoals ik eerder heb aangegeven in de Tweede Kamer ga ik wel naar de normen kijken, al zitten daar wel andere effecten aan. We moeten eerst zorgen dat stelsel goed staat, voordat we dat soort zaken ook weer gaan bekijken”, aldus Schouten over het fosfaatrechtenstelsel.

Fosfaatplafond

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie van de veehouderij in 2018 is gedaald met 5% naar 160,7 miljoen kilo. Dat is ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. De stikstofproductie van de veehouderij daalde met 3,5% naar 506,1 miljoen kilo. Dat is nog boven het toegestane plafond van 504,4 miljoen kilo.