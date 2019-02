Noord-Duitse zuivel begint met voorzichtige melkprijzen

De Noord-Duitse zuivel is het nieuwe jaar begonnen met lagere melkprijzen dan het gemiddelde van Nederland in januari.

Het Nederlandse januari-gemiddelde bedraagt een kleine € 35 per 100 kilo, het Noord-Duitse gemiddelde bedraagt omgerekend naar Nederlandse gehalten zo’n € 33,50 per 100 kilo. Dit blijkt uit een vergelijking van Boerderij.

FrieslandCampina betaalt meeste

Molkerei Rücker betaalt omgerekend zo’n € 33, Wiegert € 32,50. Het melkprijsverschil tussen de 2 marktleiders is iets groter. DMK betaalt omgerekend € 34 per 100 kilo, FrieslandCampina ruim € 35,70. Dit is de kale melkprijs, voor ‘stalmelk’. Wordt rekening gehouden met een weidetoeslag, dan is het verschil groter ten gunste van FrieslandCampina.

Verschillende tendens

De tendens is overigens verschillend bij beide marktleiders. DMK heeft de voorschotprijs voor februari met € 1 verlaagd en ziet de zuivelmarkt moeilijker worden. Daarbij heeft het ook nog besloten om de Milkmaster-bonus te verlagen, zo melden Duitse melkveehouders. FrieslandCampina heeft de prijs voor februari juist licht verhoogd, kennelijk in de verwachting dat andere zuivelbedrijven waarmee het zich vergelijkt, dit ook gaan doen.