Nauwelijks claims voor onterechte I&R-blokkade

Bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn bij de I&R-affaire vorig jaar, hebben maar beperkt schadeclaims ingediend bij de overheid.

Minder dan 10% van de bedrijven richtte zich tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een claim: 28 van 337 ten onrechte geblokkeerde melkveebedrijven trok bij de NVWA aan de bel.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verstrekt aan Boerderij.

Onregelmatigheden in identificatie- en registratiesysteem

Vorig voorjaar ging minister Carola Schouten over tot blokkade van ongeveer 2.000 melkveebedrijven, vanwege onregelmatigheden in het identificatie- en registratiesysteem. De minister ging tot actie over, nadat was vastgesteld dat er sprake was van een afwijkend hoog aantal meerlingen in de melkveehouderij. Het ministerie vermoedde dat melkveehouders probeerden de financiële gevolgen van het fosfaatreductieplan te ontlopen, door een lager aantal geregistreerde melkgevende koeien.

337 ten onrechte geblokkeerd

Achteraf bleek dat 337 bedrijven ten onrechte zijn geblokkeerd. Een voorbeeld daarvan is een bedrijf dat een hoogdrachtige vaars liet meelopen in het melkproces, om daar aan te wennen. De vaars, die nog niet werd gemolken, verscheen wel op de melklijst in de gegevens van CRV. De NVWA ging er op basis van de CRV-gegevens vanuit dat het dier werd gemolken en het kalf niet was geregistreerd.

Blokkade ingetrokken

Schouten schreef eind vorig jaar aan de Tweede Kamer dat haar aanvankelijke constatering dat er bij deze 337 bedrijven sprake was van een onregelmatigheid onjuist is gebleken. De blokkade is ingetrokken en de gegevens over de blokkade zijn uit het systeem verwijderd, waardoor de betrokken bedrijven daar in de toekomst niet mee kunnen worden geconfronteerd.

30 schadeclaims

De onterecht geblokkeerde bedrijven kunnen een schadeclaim bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit indienen, als ze door de onterechte blokkade schade hebben geleden.

Tot nu toe hebben bijna 30 bedrijven daarvan gebruik gemaakt. Ze hebben claims ingediend die bij elkaar € 68.000 bedragen. Een aantal bedrijven heeft de claim nog niet onderbouwd met een bedrag. Bedrijven die nog geen claim hebben ingediend kunnen dat nog doen.

Er is geen termijn verbonden aan het indienen van een claim.