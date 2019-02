NMI: niet wachten met drijfmest op gras

Zo vroeg mogelijk uitrijden is het devies van Nutriënten Management Instituut.

Als de draagkracht van de bodem het toelaat kan de dierlijke mest uitgereden worden op het grasland. Dat meldt Nutriënten Management Instituut in Wageningen. Veel veehouders zijn al met bemesten gestart, maar een deel wacht tot de bodemtemperatuur 8 graden is. Volgens het NMI kost dat echter opbrengst en stikstofbenutting op alle grondsoorten. Zo vroeg mogelijk uitrijden is het devies, waarbij de draagkracht leidend is en er niet te veel neerslag wordt verwacht.

Temperatuursom

Wie voorjaarsmeststoffen gebruikt kan daar ook al een deel van strooien. De temperatuursom gaat nu snel omhoog. Na invullen van eigen gegevens geeft NMI in de module RE-gras een advies op maat.