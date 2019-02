Milcobel start volgend jaar met Vlog

Milcobel wil begin volgend jaar starten met de productie van zogenoemde Vlog-kaas.

Dat laat de Belgische zuivelcoöperatie weten. Voor de productie van deze kaas is melk nodig zonder sporen van genetisch gemodificeerde grondstoffen. Momenteel wordt in beeld gebracht hoeveel melkveehouders aan deze eis kunnen en willen voldoen.

Verplichte duurzaamheidsmonitor

Leden-melkveehouders moeten verplicht een duurzaamheidsmonitor en een eigen profielschets in- of aanvullen. Milcobel geeft aan dat de bedoeling is om daarmee de verscheidenheid van leden-melkveebedrijven in kaart te brengen en beter tot waarde te brengen. Komende maanden wordt in beeld gebracht wel groep melkveebedrijven invulling kan geven aan de nieuwe Vlog-melkstroom. Deze melkstroom wordt verwerkt tot consumentenproducten, in de eerste plaats consumentenkaas.

Weidegang toepassen

Voorwaarde voor deelname aan Vlog is dat melkveebedrijven weidegang toepassen. Milcobel betaalt voor weidegang een vast bedrag van € 500 per bedrijf per jaar. De vergoeding voor Vlog staat nog niet vast, maar is volgens een woordvoerder in ieder geval voldoende om de extra kosten te dekken. De zuivelonderneming houdt bij het vaststellen van deze vergoeding rekening met de prijzen die veevoederleveranciers in rekening brengen.

Doel is volgens Milcobel dat eind 2019 de logistieke organisatie is aangepast om de productie van Vlog-kaas mogelijk te maken. Milcobel telt 2.600 melkveebedrijven. Een kleine helft van deze bedrijven past volgens de woordvoerder weidegang toe.