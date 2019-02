Mijnvoer.nl samen met Cheapfeed en over naar Duynie

Digitaal voerplatform Mijnvoer.nl gaat samenwerken met Cheapfeed.com en wordt in de loop van de tijd overgenomen door Cosun-dochter Duynie. Dat is het bedrijf achter Cheapfeed.

Pieter Snoeijen, die Mijnvoer.nl samen met Maurice van den Eijnden heeft opgericht, stelt dat de stap is gezet om te professionaliseren en beter te kunnen groeien, ook over de grens. “Wij zijn een jong en enthousiast bedrijf, maar merken dat wij niet alles zelf kunnen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar versterking.”

Cheapfeed integreren in Mijnvoer.nl

Cheapfeed is een goede partner, want die zit in de natte bijproducten, terwijl Mijnvoer.nl in het mengvoer zit. De eerstvolgende stap is nu de integratie van Cheapfeed in Mijnvoer.nl. Daarna kan worden gewerkt aan versterking en uitbouw van de organisatie, zodat meer sectoren en ook andere Europese markten kunnen worden bewerkt. Daarvoor is ook een andere naam nodig, want Mijnvoer.nl lijkt niet de optimale naam om in Frankrijk of Spanje aan de slag te gaan, stelt Snoeijen.

Groeikansen voor Mijnvoer.nl

Mijnvoer.nl is 7 jaar geleden opgezet en bedient vooral melkveehouders en varkenshouders. De mengvoeromzet zit tussen de 350.000 en 400.000 ton per jaar. Snoeijen ziet goede verdere groeikansen. “De jeugd doet op een andere manier zijn aankopen dan de oudere generatie”, zegt Snoeijen.