Met 1.200 fosfaatrechtzaken zijn we er nog lang niet

Wat gaat er gebeuren met de fosfaatrechtzaken die in 2019 zijn aangebracht bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)?

Dat is een vraag die een aantal advocaten vooral bezighoudt nu het CBb kiest voor stroomlijning van de 1.200 fosfaatrechtprocedures die in 2018 zijn binnengekomen bij het CBb.

Niet gerust op

Advocaat Esther Wijnne-Oosterhoff van Benthem Gratama Advocaten in Zwolle ziet daar wel een probleem opdoemen. “Het gaat nu alleen over zaken die in 2018 zijn ingediend. Maar in de eerste anderhalve maand van 2019 hebben we ook al zo’n 20 zaken ingediend bij het CBb. Ik wordt er niet blij van als dat zou betekenen dat die zaken pas in 2020 worden opgepakt.” Ook Marieke Toonders van Linssen Advocaten in Tilburg is er niet gerust op en ziet in de beperking tot het jaar 2018 een gevaar. “Wij hebben als kantoor vele tientallen fosfaatrechtzaken, waarvan ook een belangrijk deel pas in 2019 is of zal worden ingediend bij het CBb. Wat daarmee gaat gebeuren is me niet duidelijk.”

Bijzonder traject

Het idee van het CBb om een ‘bijzonder traject’ in te richten kunnen de beide agrarische advocaten zich wel voorstellen. Ook advocaat Peter Goumans van Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen en advocaat Jacoline Kroon van A&S advocaten in Wageningen zijn voorstander van een gerichte aanpak. Woensdag 20 februari werd bekend dat het CBb de zeker 1.200 fosfaatrechtzaken uit 2018 wil gaan clusteren. Op 7 maart zal het CBb het ‘bijzondere traject’ toelichten.

Individuele weging

“Het is goed om met elkaar af te stemmen en goede afspraken te maken”, zegt Peter Goumans. De angst dat individuele aspecten in procedures ondersneeuwen heeft Goumans niet. “Dit is niet nieuw. Ook bij het fosfaatreductieplan is dit gedaan en werkte het goed.” Wijnne is het hier mee eens. “Ik verwacht dat het CBb daar voldoende ruimte voor zal geven. Het CBb heeft ook eerder al aangegeven een individuele weging in de fosfaatrechtzaken van groot belang te vinden.” Wijnne vertegenwoordigt namens Benthem Gratama Advocaten enkele tientallen fosfaatrechtzaken bij het CBb.

Aantal procedures nog niet beperkt

Jacoline Kroon ziet een gerichte aanpak als enige oplossing. Haar kantoor vertegenwoordigt zeker 100 veehouders in procedure. “Het aantal procedures vraagt daar om, anders gaat het nog jaren duren. De uitspraak in januari heeft ook niet geholpen om het aantal procedures te beperken.” Kroon doelt hier op de pilotzaken waarin – op 1 na – in alle gevallen de voorzienbaarheid van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel de veehouders werd tegengeworpen.