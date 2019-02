Melkveesector België wil regeling botulismeschade

De Belgische melkveehouderij en zuivelsector zoeken naar een manier om schade aan de veestapel van bedrijven die getroffen worden door botulisme te vergoeden.

Dit melden Belgische media en de berichten worden bevestigd door de veehouderij-organisaties in het land.

Aanleiding voor het initiatief is het drama van eind vorig jaar op een melkveebedrijf in Wuustwezel, waar 184 van de 200 runderen omkwamen door een besmet kadaver dat in het veevoer was terecht gekomen.

Vergoedingsregeling voor schade aan veestapel

Vroeger konden deze bedrijven een vergoeding krijgen vanuit het zogenoemde Sanitair Fonds, maar na een bezwaar van de Europese Commissie moet dit anders. De overheid mag niet meer meebetalen aan de vergoeding van dergelijke schade, omdat het worden gezien als staatssteun. De betrokken veehouder krijgt via de Belgische zuivelkoepel BCZ inmiddels een vergoeding voor misgelopen melkgeld. Er wordt gewerkt aan een vergoedingsregeling voor schade aan de veestapel. Hiervoor willen de agrarische belangenbehartigers en de BCZ een kleine heffing instellen, die moet worden geïnd via een binnenkort op te richten branche-organisatie.

Situatie in Nederland

In Nederland bestaat een dergelijke regeling nog niet. Melkveehouders moeten eventuele schade als gevolg van botulisme zelf opvangen of zich ertegen verzekeren met een calamiteitenpolis. LTO Nederland zal de Belgische aanpak goed bestuderen, maar het is nog te vroeg om te zeggen of Nederland het voorbeeld van de Belgen zal volgen, aldus LTO-portefeuillehouder dierziekten Jeanette van der Ven.