Melkveehouderij richt zich op optimalisatie

In het management gaan veehouders zich het aankomende jaar toeleggen op optimalisatie van het bedrijf. Dat blijkt uit de enquête die Melkvee100plus heeft gehouden onder zijn nieuwsbrieflezers. Meer dan de helft zegt zich daar, meer dan normaal, op toe te leggen.

Die optimalisatie kan gebeuren in het dagelijks management, zoals met voeding, maar ook gekoppeld zijn aan investeringen. Immers als een stal nog niet helemaal vol is, kan het zijn dat aankoop van productierechten bijdraagt aan optimalisatie van het bedrijf.

Melkveehouders gaan zich meer toeleggen op optimalisatie van het bedrijf. - Foto: Peter Roek

Een op de drie laat in de enquête weten dit jaar geen investeringen te willen doen. De overige twee derde doet dat wel in grond, gebouwen en met name productierechten. Ongeveer de helft van degenen die van plan zijn te investeren, maken daar geld voor vrij.

Op gebied van het management rondom de ruwvoerteelt nemen veehouders ook beslissingen. Van de veehouders zegt 57% nog voer genoeg te hebben, terwijl de overige 43% aangeeft dat ze extra focus op de ruwvoerteelt zullen hebben omdat anders mogelijk een tekort dreigt. Van de respondenten geeft 40% aan geen snijmais te telen of geen snijmais op zand- of lössgrond te hebben. De groep boeren die dat wel heeft, zal keuzes moeten maken omdat zij verplicht zijn om op uiterlijk 1 oktober een vanggewas te hebben ingezaaid. Van die veehouders zegt een derde te kiezen voor onderzaai. 42% gaat liever voor een vroege oogst en een kwart heeft nog geen keuze gemaakt voor een van de twee opties of een combinatie daarvan.