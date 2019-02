Hoger fosforgehalte in melk volgens GD-gegevens

Het fosforgehalte in melk is volgens gegevens van GD Gezonde Dieren duidelijk hoger dan de waardes die nu worden gehanteerd voor de berekening van de fosfaatproductie.

Volgens een paar duizend meetgegevens uit de ‘Mineralencheck’ van de GD komt het gemiddelde fosforgehalte uit op 1,14 gram fosfor per liter melk. Dat blijkt ook uit de gegevens die melkveehouder Alfred Scholten afgelopen maandag overhandigde aan Annie Schreijer-Pierik tijdens een verkiezingsbijeenkomst van de CDA-Europarlementariër in Lievelde.

Voor de berekening van de fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel wordt gerekend met 0,97 gram. Dat zei Jan Dijkstra, universitair hoofddocent rundveevoeding van Wageningen UR onlangs nog in een interview met Boerderij. Meer fosfor in de melk betekent in principe minder fosfaat in de mest en dat kan consequenties hebben voor de hoeveelheid fosfaat die de Nederlandse melkveestapel produceert.

Scholten heeft samen met zijn vrouw Lianne een melkveebedrijf in Winterswijk en ziet zichzelf als knelgeval voor de toekenning van fosfaatrechten. Het bedrijf heeft onder meer geïnvesteerd in grond en uitbreiding voor de peildatum van 2 juli 2015. Door allerlei omstandigheden was er op de peildatum voor fosfaatrechten minder melkvee dan waar de investeringen op berekend waren. “Daarover loopt nog een juridische procedure, maar het maakt je extra alert en actief op cijfers die niet lijken te kloppen met de eigen ervaring en praktijk”, vertelt Scholten.

Alfred Scholten, melkveehouder in Winterswijk (Gld.). - Foto: Hans Prinsen

Hij is al enige tijd bezig om gegevens te verzamelen bij collega’s uit de mineralencheck van de GD. Het fosforgehalte zit bij hem gemiddeld op 1,19 gram per liter melk in het afgelopen jaar. Uit de gegevens van honderden bedrijven die meerdere keren per jaar het fosforgehalte laten bepalen via een tankmelkmonster kwam een gemiddelde van 1,14 gram. En dat is volgens Scholten bevestigd door de GD.

Er moet nu wat mee gedaan worden

De GD biedt boeren sinds 2018 de mogelijkheid om het fosforgehalte te laten bepalen via de zogenoemde Mineralencheck. “Bepaling van het fosforgehalte is in eerste instantie bedoeld voor het volgen van de gezondheid van de koeien”, zegt een woordvoerder. Uit eigen onderzoek van de GD in 2017 bleek het fosforgehalte te kunnen variëren tussen 0,9 en 1,4 gram per liter melk. De GD is bezig met het analyseren van recente gegevens, resultaten worden op korte termijn bekend, volgens de woordvoerder.

Volgens Annie Schreijer stapelen allerlei nieuwe feiten zich op over de berekening van de fosfaatrechten en de fosfaatproductie. “Besluiten die boeren treffen, moeten op basis van de juiste feiten worden genomen en ik wil weten hoe het precies zit.” Ze roept minister Carola Schouten op om in ieder geval goed naar de nieuwe cijfers en de gevolgen daarvan te kijken. “Er moet nu wat mee gedaan worden”, aldus Schreijer.