Grote verschillen in samenstelling drijfmest

Het stikstofgehalte van drijfmest varieert tussen 2,9 en 4,9 kilo per ton.

Dat stelt laboratorium Eurofins Agro in een artikel op haar website. Deze variatie is onder andere het gevolg van verschillen in rantsoen en de hoeveelheid spoelwater die in de mest komt. Wie uitgaat van een gemiddelde van 3,9, kan in werkelijkheid bij een eerste mestgift van 25 kuub per ha er dus ook 25 kilo stikstof per ha naast zitten in de bemesting.

Gemiste gewasopbrengst

Agrifirm becijfert dat dit voor een gemiddeld bedrijf met 40 ha € 2.250 kost aan gemiste gewasopbrengst. Bevat de mest weinig stikstof, dan is er effectief te weinig stikstof aangewend en is de gewasopbrengst lager. Meerjarig onderzoek toont dat de respons per kilo stikstof ongeveer 7,5 kilo droge stof gras is. Bij aanwending van 50 kuub drijfmest per ha betekent dit een opbrengstdaling van 375 kilo droge stof per ha. In financieel opzicht betekent dit een opbrengstderving van ruim € 56 per ha en bij 40 ha bedrijfsgrootte is dit rond € 2.250.

Kunstmest besparing

Als mest meer stikstof bevat dan gerekend, kan er kunstmest bespaard worden. Elke kilo stikstof uit drijfmest teveel betekent dat zo’n € 1 bespaard had kunnen worden. Bij een mestgift van 50 kuub per ha op jaarbasis is dat € 50 per ha ofwel € 2.000 aan kunstmestkosten.

Grote verschillen in kali-gehalte

Ook in het kali-gehalte zijn er grote verschillen, tussen 4,2 en 6,8 kilo per ton. Kali is belangrijk voor gras, maar zeker ook voor klaver. Een kali-gehalte dat op peil is draagt bij een hogere ruw eiwitopbrengst. De verschillen maken duidelijk dat inzicht in de samenstelling van de mest bijdraagt aan nauwkeuriger bemesten.