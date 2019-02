Grond met € 60.000 per ha het duurst in Nederland

De grondprijs op een representatief Nederlands melkveebedrijf ligt rond de € 60.000 per hectare.

In geen enkel ander belangrijk zuivelland liggen de grondprijzen op een dergelijk hoog niveau. Dat meldt het platform Verantwoorde Veehouderij op basis van IFCN-cijfers (2017).

€ 6.000 per hectare in Frankrijk

Alleen de grondprijs in Duitsland komt met een prijs van € 45.000 per hectare nog in de buurt. In andere belangrijke Europese zuivellanden ligt de grondprijs op melkveebedrijven onder de € 20.000. In Frankrijk is de grond het goedkoopst. Gemiddeld ligt de grondprijs daar rond de € 6.000 per hectare, al zijn er flinke verschillen tussen de regio‘s.

Buiten Europa ligt de grondprijs in Californië (VS) met ruim € 30.000 per hectare ook vrij hoog. Op een representatief Nieuw-Zeelands melkveebedrijf ligt de grondwaarde op bijna € 25.000 per hectare.