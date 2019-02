GD-cijfers fosfor niet vergelijkbaar met fosfaatnorm melk

Veel veehouders kijken vol onbegrip naar de verschillen in de fosfaatgehalten in melk.

Op de uitslagen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) uit de Mineralencheck staan vaak waarden rond 1,13 gram terwijl de forfaitaire fosforexcretienorm van 0,97 gram per kilo melk is.

Het is goed om de gehalten op gelijk niveau met elkaar te vergelijken. De Gezondheidsdienst meldt in een bericht op de site dat het fosforgehalte in alle onderzochte monsters over 2018 gemiddeld 1,13 gram per liter afgeroomde melk is. Velen maken de denkfout door dan aan te nemen dat het verschil tussen geproduceerde melk en excretienorm 0,16 gram fosfor is. GD bepaalt namelijk de waarde in afgeroomde melk per liter. Om te vergelijken met de excretienorm moet eerst van liter omgerekend worden naar kilo. Daarin zit een factor 1,03. De GD geeft ook aan dat het gehalte dan daalt naar 1,097 gram fosfor per kilo afgeroomde melk.

Verschil is geen 0,16 maar 0,08 gram per kilo melk

GD meldt daarnaast dat vet nauwelijks fosfor bevat. Daar van uitgaande, betekent het dat de hoeveelheid fosfor dus in meer product zit als het gaat om rauwe melk. In Nederlandse melk zit gemiddeld 4,40% vet. Dat geeft een gemiddelde verlaging in rauwe melk per kilo, zoals GD ook meldt. Als je dat verschil ook nog verrekent, komen de GD-cijfers van 1,13 per liter afgeroomde melk overeen met 1,05 gram fosfor per kilo volle melk (1,097: 1,044). Dat laatste is dus de waarde die je mag vergelijken met de excretienorm. Nog steeds een behoorlijk verschil van 0,08 gram per kilo melk, maar niet de platte rekensom die velen maken van 1,13-0,97, ofwel een verschil van 0,16.

Annie Schreijer-Pierik heeft al aangegeven dat ze Carola Schouten om uitleg vraagt aangaande de verschillen die GD vindt ten opzichte van de excretienorm. Als ze dat doet moet ze wel de juiste verschillen presenteren.