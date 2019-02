FrieslandCampina start productie Milner PlanetProof

Milner zal het eerste kaasmerk zijn dat verkrijgbaar zal zijn onder het keurmerk ‘PlanetProof’.

Dat meldt FrieslandCampina. Met dit keurmerk voldoet deze kaas aan de hoge, bovenwettelijke eisen die Stichting Milieukeur stelt op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat.

Duurzamere kaas

De zuivelonderneming meldt dat de productie van Milner PlanetProof-kaas deze week zal starten. Volgens Bas Roelofs, Managing Director FrieslandCampina Consumer Dairy Netherlands speelt het bedrijf zo in op de groeiende raag naar duurzamere kaas. De eerste Milner PlanetProof-kaas is vanaf april verkrijgbaar bij de versbalies in de supermarkt. Duurzamere kaas voor huismerken van onze retailpartners van FrieslandCampina zal naar verwachting medio 2019 verkrijgbaar zijn.