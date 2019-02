FrieslandCampina en Arla houden uitbetaling gelijk

FrieslandCampina en Arla verwachten nagenoeg gelijkblijvende noteringen voor basiszuivel en veranderen daarom de garantieprijzen niet.

FrieslandCampina houdt de garantieprijs voor de maand maart gelijk op € 36,50 per 100 kilo melk. De onderneming doet dit op grond van de verwachting dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk nagenoeg onveranderd blijven, als gevolg van stabiele basiszuivelprijzen. Concurrent Arla doet precies hetzelfde. Het niveau van uitbetaling verschilt wel. Bij FrieslandCampina ontvangt een melkveehouder met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo een kale melkprijs van € 36,31 per 100 kilo (na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL en ex. btw) Van genoemd bedrag wordt aan het einde van het jaar nog 35 cent ingehouden voor niet-weiden.

Januariprijs te laag ingeschat

Bij Arla bedraagt de vergelijkbare kale melkprijs € 33,67 per 100 kilo. Arla houdt ook de biologischemelkprijs stabiel en betaalt € 45,60 per 100 kilo uit. FrieslandCampina verhoogt de bio-garantieprijs met 50 cent naar € 48,50 per 100 kilo. Bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo komt de vergelijkingsprijs uit op € 48,76 per 100 kilo. De verhoging is volgens FrieslandCampina nodig omdat de uitbetaalprijzen van de referentiebedrijven iets zullen stijgen. Ook zit in de verhoging een correctie verwerkt van 18 cent per kilo als gevolg van een te lage inschatting voor de maand januari.

Gemiddeld over de eerste 3 maanden betaalt FrieslandCampina een kale melkprijs van € 36,23 per 100 kilo (-36 cent). Arla betaalt over diezelfde periode een gemiddelde melkprijs van € 33,76. De gemiddelde biologischemelkprijs over het eerste kwartaal bedraagt bij FrieslandCampina € 48,73, bij Arla bedraagt die € 45,60 per 100 kilo.