Eenduidigheid ver te zoeken in melkprijzen

FrieslandCampina is met een kleine prijsverhoging van 25 cent per 100 kilo voorlopig het enige zuivelbedrijf dat de voorschotprijs voor februari heeft verbeterd.

De rest houdt de prijs gelijk of laat die dalen. Dit blijkt uit het jongste melkprijzenoverzicht van Boerderij.

In januari lieten de meeste zuivelbedrijven hun prijzen dalen. Uitzonderingen zijn kaasmaker Cono, dat de prijs stabiel houdt, en collega Bel Leerdammer, dat na een verandering van uitbetalingssystematiek enkele centen per 100 kilo meer betaalt.

Arla en Cono houden prijs gelijk

Hoe de melkprijs de komende tijd beweegt, is in de huidige situatie niet duidelijk. FrieslandCampina geeft geen nadere onderbouwing bij haar relatief optimistische melkprijs. Het verwacht slechts dat collega-bedrijven de melkprijs omhoog zullen doen. Van deze collega’s houden Arla en ook kaasmaker Cono hun prijzen voorlopig gelijk. Iets wat ook A-ware doet. Het Duitse DMK en dochterbedrijf DOC Kaas verlagen de prijs met € 1,00 per 100 kilo, melden ze. Reden: de boter-, en melkpoedermarkt is iets in de mineur, aldus het bedrijf in de jongste nieuwsbrief. Wel ziet het de kaasmarkt iets aantrekken en is de grondstofwaarde voor melk nu iets hoger dan in december vorig jaar (€ 32,20, tegen € 30,70).

Hoogste melkprijs januari bij Cono

Inclusief alle toeslagen is voorlopig de hoogste melkprijs te beuren bij Cono, waar de melkprijs kan pieken tot € 40,34 per 100 kilo (voor januari). Voor de maand februari is de voorlopig hoogste prijs voor FrieslandCampina, met een maximum van € 38,66. Daarna volgt Royal A-ware, dat netto uitkomt op € 37,55 per 100 kilo.