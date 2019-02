EU-melkprijs ook in december omlaag

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie (EU) lag in december op € 34,29 per 100 kilo standaardmelk. Daarmee ligt de melkprijs 36 cent lager dan in november. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers.

Het prijsverschil met een jaar eerder is nog een stuk groter. In december 2017 lag de gemiddelde melkprijs op € 37,16 per 100 kilo. Een verschil van meer dan 7,5%. In vergelijking met een jaar eerder lag de melkprijs alleen in het eerste kwartaal nog boven het prijsniveau van 2017. Vanaf april kwam de prijs niet meer boven de prijs van 2017 uit. Lees verder onder de grafiek. Correctie melkprijs Hoewel de gemiddelde melkprijs in december vorig jaar dus nog wel een daling liet zien, hielden de meeste zuivelonderneming hun melkprijs stabiel ten opzichte van november. Bij de zuivelaars die hun prijs wel corrigeerden, lag de prijsdaling rond de € 1 per 100 kilo. Arla, Milcobel, DMK, Danone, Sodiaal en Dairy Crest verlaagden hun melkprijs in december. Lagere melkprijs in januari De verwachting is dat de gemiddelde melkprijs in januari iets verder gaat dalen. Verschillende zuivelondernemingen hebben al een prijsverlaging aangekondigd. Onder andere Arla, FrieslandCampina en Royal A-ware verlaagden hun melkprijs voor januari. Dit gaat zorgen voor een gemiddeld iets lagere EU-melkprijs.