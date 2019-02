Code rood voor kritieke melkprijs kwart melkveehouders

Voor een kwart van de melkveebedrijven geldt alarmcode rood als het gaat om het niveau van de kritieke melkprijs.

Dat meldt Flynth Accountants en Adviseurs. Deze bedrijven hebben een kritieke melkprijs die hoger is dan 40 cent per kilo melk. De kritieke melkprijs wordt bepaald als de melkprijs die minimaal nodig is om alle kosten en uitgaven in een jaar te kunnen betalen.

35,46 cent per kilo melk

Flynth berekent over 2018 een gemiddelde kritieke melkprijs van 35,46 cent per kilo melk. Dit is gelijk aan de prognoseprijs van 35,5 cent per kilo melk. Van de klanten van Flynth heeft 55% een melkprijs nodig die boven de genoemde 35,5 cent per kilo melk ligt. Een kwart heeft zelfs een melkprijs nodig die hoger is dan 40 cent. Flynth geeft aan dat de kritieke opbrengstprijs ook van belang is in de bufferruimte. Bedrijven met een lage kritieke melkprijs hebben een grotere marge en kunnen meer bufferen dan bedrijven met een hoge kritieke kostprijs. Een financiële buffer is nodig om de tijd te overbruggen dat de melkprijs lager is dan de kritieke melkprijs.