1.200 fosfaatzaken bij CBb, efficiencyslag nodig

Het aantal juridische procedures rondom het fosfaatrechtstelsel bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is dermate groot dat het CBb een bijzonder traject gaat opzetten voor de zaken die in 2018 zijn binnengekomen.

Het aantal aangespannen rechtszaken is vele malen groter dan waarop het CBb had gerekend; over 2018 gaat het om 1.200 zaken. “Dat is maar een globale schatting; het aantal is veel groter dan we hadden gedacht”, aldus een woordvoerder van het CBb.

CBb organiseert informatiebijeenkomst 7 maart in Den Haag

Om het ‘bijzondere traject’ toe te lichten, houdt het CBb op 7 maart een informatiebijeenkomst in Den Haag voor afgevaardigden van ieder advocatenkantoor dat meer dan 10 fosfaatrechtszaken heeft lopen bij het College. Daarnaast is ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uitgenodigd.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst De informatiebijeenkomst staat ook open voor andere partijen die in 2018 een beroepschrift hebben ingediend in een fosfaatrechtenzaak. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan tot uiterlijk 1 maart 2019. Stuur een e-mail naar Celeste.de.Wit@rechtspraak.nl, onder vermelding van ‘aanmelding fosfaatrechtenbijeenkomst’.

Efficiencyslag door clusteren fosfaatrechtzaken

Door het clusteren van zaken wil het CBb een efficiencyslag maken en binnen een redelijke termijn tot een uitspraak te komen. “Je moet bij die efficiencyslag denken aan het tegelijk behandelen van vergelijkbare gevallen. Daarbij moet voorop staan dat er wel een individuele toets zal plaatsvinden”, aldus de CBb-woordvoerder. “Je kunt bij dat clusteren denken aan het samenvoegen van groepen starters of vergelijkbare knelgevallen.”

De bedoeling is dat een vast team van raadsheren van het CBb zich zal buigen over de fosfaatrechtszaken. “Deze raadsheren behandelen de komende tijd uitsluitend dit soort zaken.”