Arla betaalt leden krap 7% minder melkgeld

Het Scandinavische Arla heeft de leden vorig jaar een melkprijs betaald van 35,8 cent per kilo. Dat is 2,5 cent ofwel 6,6% minder dan in 2017. Toen bedroeg de totale melkprijs 38,1 cent.

Arla komt daarbij slechts tot een melkprijs van 35,8 cent door – zoals eerder beloofd – de hele bedrijfswinst in de nabetaling te stoppen. Dat scheelt 2,3 cent per kilo melk. Arla deed genoemde toezegging in verband met de droogte die Noordwest-Europa afgelopen zomer teisterde. Duitse en vooral Scandinavische boeren konden daardoor veel minder ruwvoer oogsten dan gebruikelijk en waren daardoor aangewezen op dure bijkoop en uitstoot van vee. Positieve omzetgroei verwacht voor 2019 Arla voorziet voor het lopende jaar een voorzichtig positieve omzetgroei, maar waagt zich niet aan melkprijsvoorspellingen. Wel kondigt het nieuwe investeringen aan, onder meer in uitbreiding en modernisering van fabrieken in Noord-Europa en een nieuwe poedertoren in het Duitse Pronsfeld. Groot-Brittannië blijft een onzekere factor.