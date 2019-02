5 jaar vrijstelling bovengronds uitrijden

De vrijstelling voor bovengronds aanwenden van runderdrijfmest wordt met 5 jaar verlengd voor boeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de regeling maandag gepubliceerd. Van de regeling maken ongeveer 400 bedrijven gebruik. De regeling is met ingang van 19 februari van kracht.

Schouten gaat in tegen advies

De minister gaat met de vrijstelling in tegen het advies van de Technische Commissie Bodem, die geen aanleiding zag om de vrijstellingsregeling te verlengen. Bij een vorige verlenging adviseerde de TCB aanvullend onderzoek te doen naar mogelijke effecten van mestinjectie op het bodemleven. Dat onderzoek is sindsdien echter niet gedaan.

De vrijstelling is een vervolg op de vrijstellingen die eerder voor kortere perioden werden afgegeven sinds 2014. De Tweede Kamer vroeg de minister eind vorig jaar met algemene stemmen de vrijstelling voor een periode van 5 jaar voort te zetten onder de huidige voorwaarden.

Voorwaarden aangescherpt

De minister heeft de voorwaarden wel aangescherpt. Het gaat dan met name over de mate van beweiding (tenminste 6 uur per dag gedurende 150 dagen per jaar), de registratie daarvan en het toegestane stikstofoverschot (maximaal 100 kilo per hectare) op bedrijfsniveau. Alleen vloeibare rundermest die op het eigen bedrijf is geproduceerd, mag breedwerpig bovengronds worden uitgereden op grasland.

VBBM verheugd

De VBBM reageert verheugd op de vrijstelling. De vereniging vreesde dat het ministerie geen vrijstelling voor langere tijd wenste te geven. “Dit is ongelofelijk goed nieuws”, zegt voorzitter Erik Valk in een persverklaring. De VBBM verzet zich al zo’n 30 jaar tegen het mestbeleid. Het beleid is nadelig voor het bodemleven, vindt de vereniging. Femke Wiersma van de VBBM zegt dat de vereniging uitgaat van de biologie en het milieu en niet van de techniek. “De rundermest van onze boeren bevat aantoonbaar minder ammoniakvormende stikstof dan de gangbare mest. Het gaat ons om de kwaliteit.”