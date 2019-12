ZuivelNL keert resterende fosfaatgelden uit

ZuivelNL gaat begin 2020 in totaal € 11 miljoen aan resterende gelden van de uitvoering van het fosfaatreductieplan aan melkveehouders terugbetalen.

Per melkveehouder is dit € 0,08 per 100 kilo melk op basis van het volume in 2017. In dat jaar is bij melkveehouders eenmalig een extra contributiebijdrage geheven van € 0,18 per 100 kilo melk. Dit was de bijdrage van de melkveehouderij aan de uitvoering van het fosfaatreductieplan. Niet alle gelden zijn echter besteed.

Via zuivelondernemingen

De uitbetaling vindt plaats via de zuivelondernemingen waaraan de melkveehouder in 2017 melk leverde. Melkveehouders die sindsdien zijn gestopt of overgestapt naar een andere afnemer, kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2020 melden bij de zuivelonderneming waaraan zij in 2017 leverden.