Weer terreinwinst voor melkrobot

Het aantal melkveebedrijven dat met een automatisch melksysteem werkt is dit jaar gestegen van 4.149 naar 4.373.

Dat blijkt uit cijfers van stichting Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM), bijgewerkt tot en met 15 december.

Marktaandeel van 26%

Op het totaal aantal bedrijven met een melkinstallatie van 16.809 stuks maakt dat een marktaandeel van 26% voor de melkrobot. In de afnemende markt in 2019, die 419 bedrijven gekrompen is, blijkt de melkrobot bijna populairder dan ooit. Uit de cijfers van nieuwbouw, uitbreidingen of renovaties blijkt dat er 644 melkboxen zijn bij gekomen. Op het totaal van 878 is daarmee drie kwart gericht op automatische melksystemen.

Verschillende systemen

Het enige systeem dat naast de melkrobot nog enige groei doormaakt is de swingover-melkstal. Daarvan zijn er 8 stuks bijgekomen tot een totaal van 472 stuks. Voor zowel het aantal draaimelkstallen, als het aantal zij-aan-zij melkstallen, geldt dat dit het eerste jaar is dat de totalen iets terug lopen. Het aantal draaimelkstallen in gebruik nam dit jaar af met 12 stuks tot 931. Het aantal zij-aan-zijmelkstallen liep terug met 8 stuk naar 3.918. Op deze grote aantallen is het beter te spreken van een stabilisatie.

Aantal visgraatmelkstallen

Het aantal visgraatmelkstallen in gebruik loopt wel hard terug. Dit jaar zijn er een kleine 500 minder in gebruik, maar met 5.762 is het nog wel altijd het meest voorkomende melksysteem. Als de afname van de visgraatmelkstallen en de toename van de melkrobot in dit tempo door gaan, zal de melkrobot over twee jaar het meest gebruikte melksysteem in Nederland zijn.