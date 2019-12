Van Keimpema in de clinch met FrieslandCampina

Actieleider Sieta van Keimpema heeft maandenlang de melk moeten lozen vanwege melkweigering door FrieslandCampina, zegt ze in De Volkskrant. Volgens haar is ze ‘eruit gekieperd’ vanwege haar kritische houding en commentaar.

Sieta van Keimpema, voorvrouw van Farmers Defence Force en tot voor kort melkveehouder in het Friese Nes, heeft dit jaar een hoog oplopend conflict gehad met FrieslandCampina. Ze vertelt hierover in een interview in De Volkskrant.

Op 7 januari kwam ze in de melkweigering, waarna ze maandenlang de melk in de mestput moest laten stromen. Haar afnemer wilde de melk niet meer en andere verwerkers zaten vol, aldus Van Keimpema. In mei zijn de 70 koeien verkocht. Mede in verband met gezondheidsproblemen van haar man Arno Miedema nemen ze nu een jaar pauze.

Melkweigering

Volgens Van Keimpema heeft de melkweigering door FrieslandCampina alles te maken met haar kritiek op de coöperatie als voorvrouw van de Dutch Dairymen Board (DDB) en de European Milk Board (EMB). Het ‘gedonder’ begon volgens haar in 2015, het jaar van de afschaffing van de melkquotering, en werd steeds erger. ‘Ik kreeg steeds meer last van druk van FrieslandCampina, zoals extra controles. Meestal kwamen ze direct na het publiceren van een kritisch commentaar op de handelwijze van de zuivelindustrie in het algemeen en op FrieslandCampina in het bijzonder.’

‘Vreselijk beledigd’

Het bericht dat de melk geweigerd werd, kwam op precies dezelfde dag dat Trouw een kritisch opinieverhaal van haar publiceerde over de opstelling van de zuivelindustrie aan de klimaattafel, op 7 januari van het afgelopen jaar, vertelt Van Keimpema. Ze concludeert dat het artikel ‘de druppel’ was. ‘We werden begeleid naar de uitgang. Ik ben ook vreselijk beledigd door mensen die kwamen controleren, op het schunnige af. Ik was niet Campina-waardig, zeiden ze, ik moest me schamen.’

De actieleidster heeft ‘een handvol’ mensen om zich heen op de hoogte gebracht van haar conflict met de zuivelcoöperatie, blijkt uit het interview. Ze zegt dat zij zelf haar privésituatie goed weet te scheiden van haar rol als actieleider, maar dat FrieslandCampina dat juist niet kan.

Reactie FrieslandCampina

FrieslandCampina zegt via de woordvoerder in een reactie onder het artikel dat een kritische houding ten aanzien van de sector of FrieslandCampina nooit een reden kan zijn van de opschorting van melkinname. ‘Kwaliteit en dierenwelzijnsissues kunnen dat wel zijn.’ In verband met privacy zegt de woordvoerder niets over individuele situaties.

‘De rug recht’

In het interview blikt Van Keimpema terug op de boerenacties. Ze zegt dat ze niet had verwacht dat het publiek zo positief zou zijn, op 1 oktober. Dankzij de acties lopen boeren nu weer met de rug recht, stelt ze vast. Ook vertelt ze waar de term ‘civil war’ vandaan komt, die ze gebruikte bij haar toespraak op het Malieveld. Dat is de titel van een nummer van haar favoriete band Guns ’n Roses. Op de foto bij het interview poseert ze met een geweer.