Van Keimpema: civiele procedure tegen FrieslandCampina

Sieta van Keimpema start een civiele rechtszaak tegen FrieslandCampina.

Zo wil ze de melkweigering en opzegging van het lidmaatschap door de zuivelcoöperatie aanvechten. Dat meldt de voorzitter van de Dutch Dairymen Board op de website van de DDB.

Mogelijk jarenlange procedure

In een mondelinge toelichting vertelt ze dat de procedure nog jaren kan duren en dat het afhangt van het verloop ervan of ze weer wil kunnen toetreden tot de zuivelcoöperatie. Verdere toelichting geeft ze niet. Van Keimpema liet vlak voor kerst in een artikel op de DDB-website weten dat haar lidmaatschap beëindigd is door de NV-directie van FrieslandCampina op grond van artikel 7 lid 3a.

Melkweigering

Van Keimpema had de afgelopen vier jaar problemen met FrieslandCampina, de afnemer van hun melk, wat uiteindelijk in januari 2019 uitliep in melkweigering door de coöperatie. Enkele maanden later werden de koeien van het bedrijf van haar en haar man in het Friese Nes verkocht. In een interview in de Volkskrant bracht ze dit naar buiten. Ze bracht de melkweigering in verband met haar kritische opstelling, wat de zuivelcoöperatie zelf tegenspreekt. Een artikel naar aanleiding van dat Volkskrant-interview in Boerderij Vandaag viel niet goed. Volgens deze krant is de zaak met de aantijging richting de coöperatie geen privé-kwestie meer, waarop Van Keimpema een uiterst kritisch stuk plaatste op de website van de DDB.